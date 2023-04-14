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«Совершила покушение на поджог входной двери». 60-летнюю жительницу Коми, которая безуспешно пыталась поджечь военкомат, арестовали по обвинению в покушении на теракт

09:22 • 14.04.2023

Усинский городской суд республики Коми арестовал до 10 июня 2023 года по обвинению в покушении на теракт 60-летнюю местную жительницу Надежду Корнилову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, в апреле этого года Корнилова «совершила покушение на поджог входной двери» здания военкомата Усинского района. При этом силовики утверждают, что женщина действовала «в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решения». 

Как пишет местное издание «Комиинформ», ссылаясь на собственные источники в полиции, Корнилова пришла к зданию военкомата и принесла с собой две бутылки с зажигательной смесью. После броска первой из них содержимое «коктейля Молотова» не воспламенилось, а вторую бутылку женщина бросила, и вовсе забыв поджечь.

В результате возгорания так и не произошло, а пожилую женщину, работающую горничной в одной из местных клининговых компаний, задержал полицейский, который охранял военкомат.

Источники: Пресс-служба Усинского городского суда, «Комиинформ»

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