Российского контрактника приговорили к 10 годам колонии за убийство росгвардейца. Сам он утверждает, что в погибшего стреляли украинские диверсанты 

Российского контрактника Алексея Усенко приговорили к десяти годам колонии строгого режима за убийство одного росгвардейца и угрозу убийством второму. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в прошлом году в зоне боевых действий в Украине. По версии следствия, Усенко остановил гражданский автомобиль, который ехал рядом с военной колонной. В машине находились двое сотрудников Росгвардии.

Усенко, который, как сообщается, был пьян, направил на них оружие и приказал выйти из машины. Росгвардейцы подчинились, а водитель даже успел представиться и достать документы. В этот момент, по его словам, контрактник передернул затвор и выстрелил в живот второму росгвардейцу, смертельно ранив его.

После этого он направил оружие на водителя, приказав тому лечь на землю. На шум выстрела сбежались другие военнослужащие, которые разоружили Усенко.

На суде Усенко утверждал, что ни в кого не стрелял, а росгвардейца, по его словам, убили украинские диверсанты, якобы скрывавшиеся в темноте, или ​​другие российские военнослужащие.

Следствию не удалось ни обнаружить пулю, которая убила росгвардейца, ни найти следов пороха на руках Усенко. Изъятая же у него гильза оказалась нестрелянной — в ней был цел воспламеняющий капсюль. Результаты проверки на полиграфе также свидетельствовали в пользу Усенко. Степень же алкогольного опьянения и вовсе не была установлена экспертизой

Тем не менее Крымский гарнизонный суд не принял эти доводы защиты и постановил назначить Усенко девять лет и шесть месяцев лишения свободы за убийство и еще год — за угрозу убийством. В результате, путем частичного сложения наказаний, суд приговорил контрактника к десяти годам колонии.

Позже защита Усенко обжаловала это решение в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Но он оставил решение суда первой инстанции в силе.

«Коммерсантъ» отмечает, что отсутствие следов пороха на руках Усенко обвинение во время процесса объясняло тем, что смывы для исследований у него взяли только спустя 12 часов после произошедшего. При этом на верхней одежде контрактника микрочастицы пороха все же нашли. А результаты теста на полиграфе суд счел недопустимым доказательством.

Адвокаты контрактника теперь намерены добиваться пересмотра дела в Кассационном военном суде в Новосибирске. При этом приговор уже вступил в силу и Усенко должны отправить в колонию.

Источник: «Коммерсантъ»

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