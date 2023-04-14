Российских школьников начали агитировать за контрактную службу в армии

Российские учебные учреждения начали агитировать школьников за службу в армии по контракту. Об этом сообщают сразу несколько региональных СМИ, обратили внимание «Важные истории».

Мать одного из пермских школьников поделилась с изданием «Пермь 36,6», что недавно в школу к ее сыну пришли представители военкомата и рассказали ученикам о «прелестях службы по контракту».

«Мой оболтус еще притянул буклет со школы. Говорит, что заинтересовался, учиться не будет. Почему же они не рассказали, сколько ребят погибло? Сразу начали обещать золотые горы. Не знаю, что с ним делать. Буду пытаться проводить пояснительные работы. А остальные родители пусть возьмут на заметку, что в их школу тоже могут прийти», — сказала женщина.

Призывы служить в армии по контракту в марте появились в телеграм-каналах школьников из Пятигорска. В администрации города изданию «Подъем» рассказали, что провели эту рекламную кампанию по поручению управления образования и губернатора. В то же время это была рекомендация, а не прямое указание, отметили в администрации. Чиновники указали, что сейчас плакаты об организации отбора на военную службу удалены, и что они не являлись агитационными.

Юрист коалиции «Призыв к совести» на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что ранее правозащитники не сталкивались с рекламой контрактной службы в школах.

11 апреля Госдума приняла в окончательном чтении поправки к закону о военной службе, которые кроме прочего предполагают, что заключить контракт теперь можно сразу после начала службы в армии. Раньше это можно было сделать только после получения высшего или среднего профессионального образования, либо после трех месяцев службы по призыву.

В целом агитация за службу по контракту в России усилилась в конце марта. Телеграм-канал Baza сообщал, что чиновников специально предупредили о необходимости публикации подобной рекламы. Издание «7х7» сообщало, что мэрия Новосибирска попросила администрации школ разместить на своих сайтах рекламу службы по контракту.

Источники: «Важные истории», «Пермь 36,6», «Подъем», Baza, «7х7»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.