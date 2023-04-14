Роскомнадзор подал иск о лишении лицензии издания KozaPress. Его основала журналистка Ирина Славина, которая покончила с собой из-за давления силовиков

Роскомнадзор через суд потребовал лишить лицензии нижегородское издание KozaPress, основательницей которого была журналистка Ирина Славина, покончившая с собой из-за давления силовиков. Об этом сообщили журналисты издания.

Как следует из искового заявления, поводом для требования об отзыве лицензии стало то, что сайт и соцсети издания не обновлялись более года.

Последняя публикация на сайте KozaPress была сделана в начале февраля 2021 года, а в телеграм-канале последний пост датирован 24 февраля 2022 года, в нем журналисты осуждают войну в Украине.

«Вне зависимости от наличия или отсутствия свидетельства о регистрации СМИ, “Коза" была и останется медиа-ресурсом. Это тот самый момент, когда “бумажка” не является определяющим фактором. Можно иметь статус СМИ, но при этом быть просто площадкой для размещения пресс-релизов, а можно не иметь статуса СМИ и при этом быть полноценным информационным каналом», — говорится в посте в телеграм-канале издания.

Ирина Славина подожгла себя 2 октября 2020 года возле здания нижегородского МВД. На своей странице в фейсбуке она написала, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. Накануне самоубийства дома у Славиной прошел обыск в рамках уголовного дела о «фейках» в СМИ. Семья Славиной объяснила ее поступок постоянным давлением на нее силовиков.

Источник: KozaPress

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.