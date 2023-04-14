«Разговаривай на такие темы на кухне»: москвичку оштрафовали по статье о «дискредитации» армии после того, как она поспорила с посетителем кафе о войне в Украине

Жительницу Москвы, которая попросила не называть ее имя, оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии (20.3.3 КоАП). Это произошло 5 апреля, пишет «ОВД-Инфо». За неделю до этого женщину доставили в отдел полиции после того, как она сделала замечание мужчине в кофейне — тот громко называл украинцев «пидорасами» и оправдывал войну.

По словам москвички, в четверг в конце марта она зашла в любимую кофейню. Там она услышала, как один из посетителей громко разговаривал о войне в Украине, в том числе говорил, что украинцев «нужно гнать». Женщина сделала ему замечание: «Какие они “пидорасы”, если у многих из нас в Украине живут родственники и друзья. К тому же он находится в общественном месте, где такие высказывания неуместны», — сказала она «ОВД-Инфо».

Посетитель кафе продолжил громко высказываться и говорить: «Мы всех [украинцев] размажем». Женщина ответила ему, что «методы, когда сначала делают, а потом разбираются, мягко говоря, неприемлемы и не могут быть оправданы». Эта ее фраза попала на видео, которое снимал мужчина. Он вызвал полицию и во время ожидания угрожал женщине «заломать ей руки».

Затем он показал прибывшим оперативникам снятое видео. Они ответили, что фраза женщины, попавшая на ролик, вырвана из контекста, но все равно попросили ее проехать в отделение. Там москвичка провела около двух часов. «Полицейские попались на редкость адекватные. Силу не применяли, вопросами не мучали. Более того, они мне даже сказали: “Разговаривай на такие темы на кухне. В общественных местах не надо сейчас это обсуждать”», — вспоминает она.

Полицейские изучили соцсети женщины и ничего там не обнаружили. Затем в отделение приехал тот самый посетитель кафе, с которым поспорила задержанная. Он показал силовикам ее пост в инстаграме, где та осудила мобилизацию. «За него-то [пост в инстаграме] полицейские и зацепились. Выписали протокол о “дискредитации” российской армии», — рассказала москвичка. «Ситуация ощущается сюрреалистичной. … В любимую кофейню больше, конечно, не захожу», — подытожила она.

В конце марта в Москве задержали Юрия Самойлова, на которого в полицию пожаловался пассажир метро. По словам доносчика, он случайно увидел у Самойлова заставку на телефоне с шевроном «Азова». В итоге москвича осудили по статье о распространении экстремистских материалов (20.29 КоАП) и арестовали на 14 суток.

Источник: «ОВД-Инфо»

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