Элитные подразделения российского спецназа потеряли в Украине до 95% личного состава. На восстановление их боеспособности понадобятся годы — Washington Post

Четыре из пяти элитных бригад спецназа российской армии были практически полностью уничтожены на войне в Украине, потеряв до 95% своих бойцов. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на информацию из недавней утечки секретных документов Пентагона.

Как следует из документов, основной причиной тяжелейших потерь в элитных российских подразделениях стало их «неконвенционное» применение. В первые месяцы вторжения в Украину российское командование, стремясь сохранить темп наступления и сомневаясь в возможностях обычных подразделений, задействовало несколько бригад спецназа в ходе лобовых атак на украинские позиции. Тогда как военная доктрина страны предполагает использование спецназа для проведения скрытных операций, диверсий в тылу врага, захвата особо важных целей и прочего, но не участия в широкомасштабных наступательных операциях.

В результате, как пишет издание, четыре из пяти бригад спецназа, вернувшихся из Украины летом прошлого года, понесли «значительные потери», как в личном составе, так и в технике. При этом три из них потеряли до 95% своих бойцов, а в 346-й бригаде спецназа ГРУ из 900 человек осталось 125. В свою очередь, 22-я бригада спецназа ГРУ потеряла больше половины бронеавтомобилей «Тигр».

Как отмечает издание, на обучения бойца спецназа требуется не менее четырех лет, а по мнению авторов утекших секретных документов, на восстановление боеспособности участвовавших в войне в Украине элитных подразделений понадобится не меньше 10 лет.

При этом в Пентагоне считают, что потеря боеспособности лучшими подразделениями российской армии российское командование будет вынуждено ограничить проведение секретных специальных операций не только в Украине, но и по всему миру.

Источник: Washington Post

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