«Доносительство у меня в крови»: «Медиазона» поговорила с людьми, которые жалуются силовикам на сограждан

Журналисты «Медиазоны» пообщались с несколькими людьми, которые с начала войны в Украине пишут доносы на российских писателей, ученых, военнослужащих и простых граждан. В разговоре с изданием они выразили уверенность, что своими действиями помогают государству.

Одна из доносчиц — 40-летняя жительница неназванного города-миллионника. Женщина утверждает, что у нее есть высшее образование, и что раньше она преподавала в вузе и в колледже, а сейчас работает на непостоянной основе. Она похвасталась «Медиазоне», что с 24 февраля 2022-го по 13 апреля этого года она написала 922 доноса. Свою деятельность она сравнивает «с использованием подводных лодок для уничтожения судов противника».

Женщина рассказала, что часто смотрит интервью с российскими пленными и пытается выявить тех, кто добровольно сдался ВСУ и «в плену распространяет ложь о специальной военной операции». Информацию об этих людях доносчица передает российским властям для возбуждения уголовных дел. Кроме того, за два дня она просматривает более 20 часов видео в ютуб-каналах СМИ, признанных в России «иноагентами», и отмечает на роликах граждан России, которые дают журналистам комментарии и при этом живут на территории страны.

«На покинувших Россию я пишу доносы крайне редко, так как их все равно власти привлечь не смогут (кроме того, бежавшие фактически утрачивают из-за забот на новом месте способность как-то участвовать в российском протестном движении). А вот те, кто остался в России — это потенциальные цели для доносов, так как их можно наказать: оштрафовать, уволить», — написала женщина «Медиазоне».

Она утверждает, что не получает за свою деятельность никаких вознаграждений. Также женщина рассказала, что «доносительство у нее в крови»: «Мой дед 1922 года рождения … был советским офицером на фронте с 1942 по 1945 год. Он был сексотом НКВД, о чем мне сам откровенно говорил. Мне даже известно, как он подписывал доносы. Мне довелось с ним жить в одной квартире на протяжении почти 20 лет, и он активно использовал инструментарий жалоб для получения от властей того или иного. Мне приходилось ему помогать в этом», — вспоминает женщина.

Еще один доносчик, с которым поговорила «Медиазона», — копатель из Санкт-Петербурга Сергей Чмыхун. Он пожаловался полицейским на своего знакомого Олега Белоусова — тот написал во «Вконтакте» комментарий, в котором назвал Путина предателем и военным преступником. Белоусова в итоге признали виновным по статье о военных «фейках» и приговорили его к 5,5 годам лишения свободы. Суд не смутило наличие у Белоусова третьей группы инвалидности и 22-летнего сына, который по состоянию здоровья нуждается в постоянном уходе.

В разговоре с «Медиазоной» Чмыхун сказал, что написал донос на Белоусова, «считая недопустимым такое поведение». «Как патриот России, который испробовал все методы кроме закапывания оппонента в землю, дать ему продолжать эти бесчинства я, конечно же, не мог», — сказал он.

По словам копателя, сейчас он занимается «помощью Донбассу»: «круглосуточно печатает» на домашнем 3D-принтере оборудование для ополченцев — например, ампульницы для медикаментов.

«Медиазона» перечисляет несколько известных случаев, когда россияне становились фигурантами уголовных дел о «фейках» по доносам. Например, председатель ТСЖ и проходившая мимо девятиклассница пожаловались на 77-летнюю пенсионерку, которая наклеила в подъезде дома в Петрозаводске антивоенную листовку.

После доноса учеников восьмого класса в Пензе к пяти годам условно приговорили учительницу английского языка. По доносу однокурсников студентка из Архангельска Олеся Кривцова стала фигуранткой уголовного дела о «фейках». Недавно она сбежала из-под домашнего ареста за границу.

Только за полгода войны россияне написали около 145 тысяч доносов на «фейки» о российской армии, пишут журналисты со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Источник: «Медиазона»

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