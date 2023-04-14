Байден возобновил работу комитета по культуре при президенте США, который был распущен при Трампе. Его сопредседателем станет Леди Гага

Леди Гага станет новым сопредседателем комитета по искусству и гуманитарным наукам при президенте США. Соответствующий указ подписал Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома. Согласно документу, вторым сопредседателем комитета назначен режиссер и продюсер Брюс Коэн.

Как отметили в пресс-службе американского президента, Леди Гага входит в число наиболее коммерчески успешных певиц, а также принимает активное участие в благотворительной деятельности и общественных кампаниях, в том числе в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Кроме Гаги и Коэна, в комитет вошли еще 20 «выдающихся художников, ученых и филантропов», как их назвали в Белом доме. Среди них, в частности, актеры Джордж Клуни и Дженнифер Гарнер, а также музыканты Джон Батист и Джо Уолш.

Комитет, о котором идет речь, был создан в 1982 году во время президентства Рональда Рейгана. Он стал консультативным органом администрации, который давал рекомендации не только президенту страны, но и руководителям Национального фонда гуманитарных наук, Национального фонда искусств и Института музейно-библиотечного обслуживания.

В 2017 году во время президентства Дональда Трампа комитет был распущен. Это произошло после того, как его члены подали в отставку, протестуя против поддержки Трампом белых националистов, которые провели шествие в Шарлотсвилле, закончившееся столкновением правых демонстрантов с левыми и приведшее к человеческим жертвам.

После демарша членов комитета администрация Трампа выпустила заявление, в котором говорилось, что Трамп уже планировал распустить комитет, назвав его содержание «безответственным способом расходования американских налогов».

О возобновлении работы комитета администрация Джо Байдена сообщила в сентябре 2022 года.

Источник: Белый дом

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