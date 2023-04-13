В Москве задержали адвоката Тимура Идалова. Его обвинили в угрозах насилием прокурору

В Москве задержали адвоката Тимура Идалова. Он якобы угрожал прокурору. Об этом сообщается в телеграм-канале движения «За права человека».

Рано утром 12 апреля в квартире Идалова прошел обыск, после которого он был задержан. На кадрах, которые распространились в сети, силовики выволакивают адвоката из квартиры и кладут лицом в пол. По данным правозащитников, силовики кричали на жену и ребенка Идалова, а также изъяли всю технику.

Агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета, сообщило, что против Идалова завели дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 3 октября прошлого года Идалов, находясь в зале одного из московских судов, «демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду и участникам судебного разбирательства, высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя».

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин написал в фейсбуке, что задержание Идалова связано с его правозащитным проектом.

«Цель — склонение к сотрудничеству и дача нужных им показаний против Gulagu.net, Владимира Осечкина и Андрея Медведева», — отметил он. Медведев — это бежавший в Норвегию и попросивший там политического убежища бывший боец ЧВК Вагнера, который рассказал о внесудебных казнях наемников. Под его командованием воевал казненный кувалдой Евгений Нужин.

До 1993 года Тимур Идалов служил в чеченском МВД. В 2003 году его приговорили к 15 годам лишения свободы по делам о похищении человека, вымогательстве и хранении оружия, пишет «Медиазона». Спустя 11 лет Мосгорсуд отменил этот приговор.

После освобождения Идалов сотрудничал с проектом «За права человека», а также фондом «В защиту прав заключенных». Как отмечает издание, в основном он специализируется на делах о терроризме.

Источники: «За права человека», ТАСС, «Медиазона», Владимир Осечкин

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