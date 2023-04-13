The New York Times назвала имя человека, предположительно причастного к утечке данных из Пентагона. Им оказался 21-летний американский летчик

Издание The New York Times обнародовало имя человека, который может быть причастен к утечке секретных данных из американского Минобороны. Им оказался 21-летний член Национальной гвардии американских ВВС в штате Массачусетс Джек Тейшера. По данным газеты, он был администратором чата Thug Shaker Central в дискорде численностью в 20-30 человек. Состоящие в нем молодые люди увлекались оружием, делились расистскими мемами и обсуждали видеоигры.

Два американских чиновника подтвердили The New York Times намерение следователей пообщаться с Тейшерой в рамках расследования причин утечки. Еще один чиновник добавил, что у юноши может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

The New York Times отмечает, что утечка данных из Минобороны США произошла несколько месяцев назад — один из пользователей загрузил сотни страниц секретных документов в небольшой чат. Следователи приступили к поискам виновных лишь на днях, когда утекшая информация стала публиковаться в СМИ. При этом они пока не назвали ни Тейшеру, ни кого-либо еще в качестве подозреваемого.

Журналисты издания пообщались с четырьмя членами чата Thug Shaker Central. Один из них рассказал, что как минимум три года знаком с человеком, который слил информацию из Пентагона. Молодой человек сказал, что встречался с неназванным пользователем лично и называл его O.G. В целом пользователи чата описали человека, который прислал им данные из Минобороны, как бесспорного лидера онлайн-группы, который был старше большинства ее членов. Один из собеседников газеты сказал, что O.G. имел доступ к данным американской разведки благодаря своей работе. Хотя участники чата не назвали имени Джека Тейшеры, цифровой след лидера группы привел именно к нему, пишет The New York Times.

По словам собеседников издания, просочившиеся в сеть документы не должны были покидать пределов их чата. Однако один из подростков разместил несколько десятков страниц файла на общедоступном онлайн-форуме, после чего на них обратили внимание российские телеграм-каналы и The New York Times.

«Этот парень был христианином, противником войны, просто хотел сообщить своим друзьям о том, что происходит», — сказал один из членов чата, 17-летний выпускник средней школы. «У нас в группе есть люди, которые находятся в Украине. Нам нравятся компьютерные игры про войну и сражения», — подытожил он.

Источник: The New York Times

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