Стриптиз-клуб в Саратове сделает бесплатным вход для участников войны в Украине

Стриптиз-клуб Privat men’s club в Саратове в течение трех месяцев будет бесплатно пускать участников боевых действий в Украине. Об этом сообщило издание «Свободные», читатели которого прислали в редакцию фотографии соответствующих билбордов.

Администрация клуба подтвердила «Медиазоне», что такая акция запускается с 1 мая. Для бесплатного прохода нужно будет показать документы, подтверждающие участие в войне.

Осенью прошлого года другое заведение в Саратове — Harat’s Pub — отказалось пустить мужчину в камуфляжной куртке. Позже он назвал себя добровольцем, принимавшим участие в боевых действиях в Украине, и заявил, что осенью 2022-го находился в увольнительной. Из-за его недопуска в заведение разгорелся скандал. Депутат Госдумы Николай Панков назвал поведение сотрудников паба «предательством по отношению к нашим военным и убитым на Донбассе».

Затем спикер Саратовской областной Думы Михаил Исаев предложил военному комиссариату забрать сотрудников заведения в армию в рамках осеннего призыва. После этого работником Harat’s Pub начали поступать угрозы.

Источники: «Свободные», «Медиазона»

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