Россия договорилась с Китаем, что тот будет секретно поставлять ей оружие для войны в Украине — The Washington Post

В начале 2023 года Китай одобрил программу предоставления летального оружия России для войны в Украине и планировал замаскировать поставки военной техники под гражданские предметы. Об этом говорится в секретных документах, утекших из американского Пентагона. С ними ознакомились журналисты The Washington Post.

США могли получить эти данные в результате прослушки сотрудников российской Службы внешней разведки, пишет издание. В то же время два высокопоставленных чиновника администрации Джо Байдена в разговоре с журналистами The Washington Post заявили, что не видели доказательств передачи оружия России со стороны Китая. Тем не менее, они выразили обеспокоенность ситуацией.

Издание называет Пекин «главным зарубежным другом Москвы». Журналисты отмечают, что война в Украине сделала Россию изолированной от мира, и что на этом фоне ее отношения с Китаем заметно укрепились.

В конце марта лидер КНР Си Цзиньпин приезжал с визитом в Москву. Во время переговоров с Путиным лидеры стран называли друг друга «дорогими друзьями». После этого посол КНР в Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай не поддерживает российскую агрессию в Украине, не поставляет и не собирается поставлять России оружие и не признает Крым и Донбасс российскими. В интервью The New York Times Цун назвал заявления о «безграничной дружбе» Китая с Россией — «риторикой».

Источник: The Washington Post