Почти треть регионов России находится на последней стадии эпидемии ВИЧ, но Минздрав сокращает закупку дорогих современных препаратов — «Важные истории»

В России снова растет количество выявляемых случаев ВИЧ-инфекции, и каждый третий регион находится на последней стадии эпидемии. При этом Министерство здравоохранения сокращает закупку дорогих современных препаратов. Об этом говорится в исследовании «Важных историй».

Журналисты издания сообщают, что в расчете на 100 тысяч населения за 2022 год выявляемость ВИЧ в целом по стране выросла на 8%. При этом в некоторых регионах фиксируются более резкие скачки. Например, в Белгородской области рост составил почти 50%, в Калужской — 76%, в Ингушетии и на Алтае — по 60%.

Об этом говорят данные Минздрава — а в них попадают только те инфицированные, которые встали на учет в СПИД-центрах. По информации экспертов издания, еще 20% людей с подтвержденным диагнозом не обращаются за помощью. Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценивает количество ВИЧ-положительных людей в России в полтора миллиона человек, то есть 1% населения страны. На конгрессе по инфекционным болезням он заявил, что почти треть регионов охвачены последней стадией эпидемии — это значит, что ВИЧ заражены более 1% беременных женщин.

Эксперт отмечает, что сегодня инфекция выявляется у 2,6% беременных в Иркутской области. Кроме того, по его данным, ВИЧ заражены 10% российских заключенных. Инфекция также есть у 4% мужчин старше 40 лет.

В то же время более полумиллиона россиян с подтвержденным диагнозом не получают антиретровирусную терапию, которая назначается при ВИЧ, пишут «Важные истории». По данным издания, чтобы обеспечить всех зараженных необходимыми лекарствами, бюджет на их закупку нужно увеличивать минимум на 15 миллиардов рублей ежегодно — сейчас государство тратит на эти цели около 31 миллиарда. При этом Минфин соответствующие расходы наращивать не планирует. В то же время, по оценке авторов издания, на войну в Украине только за 2022 год Россия потратила 10 триллионов рублей.

Минздрав все реже закупает препараты для антиретровирусной терапии для регионов — местные власти занимаются этим сами. Так пациенты оказываются в неравных условиях: в богатых регионах они получают необходимое качественное лечение, в бедных ситуация обстоит иначе.

Активистка, помогающая людям с ВИЧ, на условиях анонимности рассказала «Важным историям», что Минздрав сокращает закупки «долутегравира» — хорошо изученного и дорогого препарата, который подходит многим пациентам. Больше всего собственных денег на это лекарство в 2022 году потратили власти Тюменской области, Москвы, Петербурга и Ханты-Мансийского округа. Больше половины российских регионов вообще не закупили этот препарат.

Источник: «Важные истории»

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