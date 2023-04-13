На троих полицейских завели уголовное дело об избиении до смерти мужчины, в квартиру которого они приехали по вызову

Управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело по факту убийства 45-летнего мужчины сотрудниками патрульно-постовой службы. Об этом говорится на сайте ведомства. Тело убитого врачи обнаружили 9 апреля в квартире в Комсомольском городке.

По версии следствия, в ночь на 9 апреля трое патрульных прибыли в эту квартиру по вызову. «Явно превышая полномочия, применяя спецсредства», они избили мужчину, «причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего на месте». В отношении силовиков возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств в составе группы лиц (пункты «а», «б» и «г» части 3 статьи 286 УК).

В пресс-службе управления МВД по Омской области рассказали, что ночью 9 апреля в дежурную часть полицейского отдела №6 поступило сообщение о том, что в одной из квартир находится мужчина в неадекватном состоянии, и что оттуда «слышен крик и звуки разбивающегося стекла, чувствуется запах газа». Патрульные, прибывшие на место, обнаружили мужчину, «предположительно находившегося в состоянии опьянения и с телесными повреждениями в виде множественных порезов на предплечьях». В руках он держал осколок стекла и отвертку, отмечают в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, мужчина вел себя агрессивно, угрожал силовикам убийством и говорил о самоубийстве. Он якобы не реагировал на «неоднократные требования о прекращении противоправных действий», в результате чего полицейские применили к нему физическую силу и спецсредства — резиновую палку и наручники.

В пресс-релизе МВД говорится, что патрульные вызвали скорую помощь и перекрыли газ в квартире. При осмотре медиками мужчина «продолжил вести себя агрессивно», вскоре его состояние ухудшилось и он скончался. Сейчас СК проводит следственные действия и устанавливает обстоятельства произошедшего.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», вскрытие показало, что мужчина умер в результате травмы шеи и глаза, а также перелома ребер и повреждении легкого. По данным издания, обвиняемые полицейские — 33-летний лейтенант Владимир Р., 27-летний сержант Николай Л. и 24-летний лейтенант Дмитрий А.

Источники: управление СК по Омской области, пресс-служба МВД по Омской области, «Осторожно, новости»

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