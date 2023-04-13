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На Алтае местную жительницу оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за одного голосового сообщения в мессенджере 

13:53 • 13.04.2023

Волчихинский районный суд Алтайского края оштрафовал местную жительницу Ирину Фишер на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии из-за голосового сообщения в группе в WhatsApp. Внимание на это обратила «Медиазона». 

Как следует из поста в телеграм-канале пресс-службы судов Алтайского края, Фишер находясь у себя дома разместила в открытом доступе в группе мессенджера WhatsApp «негативное аудио-сообщение, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил». Там также отмечается, что жительница алтайского села «понимала значение своих действий». 

Во время заседания Фишер полностью признала вину и, как утверждает пресс-служба суда, раскаялась. Постановление о штрафе пока не вступило в законную силу. 

Источники: «Медиазона», пресс-служба судов Алтайского края

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