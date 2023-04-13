КПРФ отказалась наказывать своего депутата, который слушал послание Путина с лапшой на ушах

Бюро Самарского обкома КПРФ решило не наказывать самарского коммуниста Михаила Абдалкина, опубликовавшего видео, на котором он смотрит февральское послание Владимира Путина к Федеральному собранию с лапшой на ушах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее «приструнить своего однопартийца» коммунистов просил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Издание, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в КПРФ на призыв парламентария ответили, что «самостоятельно принимают решения и представители других партий не имеют права вмешиваться в их деятельность».

Сам Абдалкин подтвердил «Коммерсанту», что в КПРФ рассмотрели этот случай, но не стал комментировать решение партии.

«Я не имею права обсуждать и оглашать решения партии в публичном пространстве. Но решение принято»,— сказал он.

В конце февраля коллеги по Самарской областной думе объявили Михаилу Абдалкину публичное порицание, после чего ему вручили повестку на опрос в полицию. В середине марта из-за видео с лапшой коммуниста оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии. Депутат обжаловал это решение.

Как отмечает «Коммерсантъ», до штрафа пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко называл поведение Абдалкина «крайне неэтичным». Однако после суда он заявил, что использовать статью о «дискредитации» против «активных депутатов, которые, может, даже и не правы с точки зрения этики, как минимум избыточно».

Источник: «Коммерсантъ»

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