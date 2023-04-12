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Журналиста RusNews Романа Иванова арестовали на два месяца по делу о «фейках» про российскую армию 

20:55 • 12.04.2023

Королевский городской суд отправил журналиста RusNews и автора протестного телеграм-канала «Честное Королевское!» Романа Иванова под арест на два месяца — до 10 июня. Об этом сообщает «Медиазона». Иванова обвиняют в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом для его преследования стали два поста в телеграме и один во вконтакте.

В них Иванов писал об убийствах российскими военными мирных жителей Бучи, а также о ракетных ударах российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. 

Утром 11 апреля домой к журналисту и его жене Марии Некрасовой пришли с обыском. Как Некрасова впоследствии рассказала изданию SOTAvision, силовики «сразу начали ломать дверь, без каких-либо предупреждений». Во время обыска они изъяли «все, что плохо лежало», включая технику и значки с предвыборной кампании Алексея Навального.    

«Медиазона» сообщает, что дело Иванова рассматривает судья Дмитрий Ганус. Его супруга — прокурор Мария Семененко — представляла сторону обвинения в делах об убийствах Анны Политковской и Бориса Немцова, а также на процессе сестер Хачатурян. 

Источники: SOTAvision, «Медиазона» 

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