Поддержать
Новости

В Казани школьницу приговорили к двум годам условно: ее обвинили в попытке поджога военкомата

18:15 • 12.04.2023

Советский районный суд Казани приговорил 18-летнюю школьницу Аделю к двум годам лишения свободы условно по делу о попытке поджога военкомата. Об этом сообщает издание 116.ru. На момент задержания девушка была несовершеннолетней. Суд признал ее виновной в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК).

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 октября 2022 года Аделя бросила в здание военного комиссариата два «коктейля Молотова», однако возгорания не произошло. Третий коктейль у школьницы нашли при задержании. Она объяснила свой поступок тем, что выступает против войны и мобилизации. 

Как сообщает «Медиазона», о задержании Адели стало известно 3 октября. Ее двое суток держали в ИВС, а затем перевели под домашний арест. 

Источники: 116.ru, «Медиазона» 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»