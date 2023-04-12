В Казани школьницу приговорили к двум годам условно: ее обвинили в попытке поджога военкомата

Советский районный суд Казани приговорил 18-летнюю школьницу Аделю к двум годам лишения свободы условно по делу о попытке поджога военкомата. Об этом сообщает издание 116.ru. На момент задержания девушка была несовершеннолетней. Суд признал ее виновной в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК).

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 октября 2022 года Аделя бросила в здание военного комиссариата два «коктейля Молотова», однако возгорания не произошло. Третий коктейль у школьницы нашли при задержании. Она объяснила свой поступок тем, что выступает против войны и мобилизации.

Как сообщает «Медиазона», о задержании Адели стало известно 3 октября. Ее двое суток держали в ИВС, а затем перевели под домашний арест.



Источники: 116.ru, «Медиазона»

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