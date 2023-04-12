Смерть Путина и «удар по Кремлю» — в том числе такие сценарии войны в Украине рассматривает американская разведка. Об этом стало известно из утекших документов Пентагона

Разведывательное управление Пентагона США рассматривает четыре «невероятных» сценария войны в Украине. Об этом говорится в утекших секретных документах ведомства, с которыми ознакомилось издание The New York Times.

По его информации, гипотетические сценарии войны от американского Минобороны включают смерть Владимира Путина в России и Владимира Зеленского в Украине, а также смену руководства в российской армии и «удар по Кремлю» со стороны ВСУ. Пояснений насчет того, что это может быть за удар, издание не приводит. При этом именно такой сценарий беспокоит администрацию Джо Байдена, пишет The New York Times.

В секретных документах Пентагона говорится, что гипотетический удар Украины по Кремлю приведет к эскалации конфликта: в России начнутся массовые протесты, в ответ на которые Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию и рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия. Опасность такой атаки со стороны ВСУ — одна из причин, по которой США не хотят поставлять Киеву ракеты большей дальности, отмечает издание. О развитии событий при других сценариях не сообщается.

По данным The New York Times, документ от американского Пентагона датирован 24 февраля и помечен фразой «один год». Это значит, что анализ ситуации в Украине проводился американским Минобороны через год после начала российского вторжения, поясняют журналисты издания. В целом Минобороны США готовится к тому, что война в Украине затянется.

The New York Times отмечает, что спецслужбы создают подобные документы, чтобы помогать военным, политикам и законодателям строить прогнозы. При этом в них описываются исключительно возможные сценарии развития событий без оценки того, насколько они вероятны.

Утечка документов из Пентагона произошла 7 апреля. Из нее, в частности, стало известно, что ЧВК Вагнера хотела закупить у Турции оружие для войны в Украине, и что американская разведка так глубоко проникла в российскую армию, что предупреждает Киев о каждом готовящемся шаге Москвы. Также в сеть попала карта боевых действий под украинским Бахмутом.

Источник: The New York Times

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