«Росбалт» начал процесс ликвидации спустя полтора года после признания «иноагентом»

Компания «РС-Балт», учредившая информагентство «Росбалт», начала процесс ликвидации. Информация об этом появилась на сайте федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц. Гендиректор «Росбалта» Лариса Афонина в разговоре с «Лениздатом.ру» сказала, что компания приняла решение о ликвидации из-за экономических проблем, которые начались после получения статуса «иноагента».

«Нас назначили “иноагентом”, мы два года пытались добиться справедливости, потому что считали, что это неправильно, нечестно. Но безрезультатно. Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование», — сказала Афонина. По ее словам, после внесения в реестр «иноагентов» агентство лишилось рекламных доходов и грантов от правительства Санкт-Петербурга.

«Росбалт» получил статус «иностранного агента» в октябре 2021 года. Поводом стало то, что компания получила от информационного-аналитического центра «Сова», признанного «иноагентом» в 2016-м, 90 тысяч рублей за аренду зала для конференции.

Информационное агентство появилось в 2000 году, его основала Наталья Черкесова — супруга Виктора Черкесова, который на тот момент занимал должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. По данным «Русской службы Би-би-си», твиттер помечал «Росбалт» как «государственное издание, связанное с российскими властями».



Источники: реестр о деятельности юрлиц, «Лениздат.ру», «Русская служба Би-би-си»

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