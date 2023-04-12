Осужденному за поджог военкомата Кириллу Бутылину в СИЗО угрожали силовики, требуя записать видео со словами «Путин — красавчик»

Осужденный на 13 лет колонии за поджог военкомата 22-летний Кирилл Бутылин рассказал об угрозах силовиков и требованиях записать видео со словами «Путин — красавчик». Об этом Бутылин написал в письме правозащитникам из проекта «Зона Солидарности».

По его словам, силовики угрожали ему летом, когда он находился в СИЗО города Коломны. После того, как молодой человек отказался на камеру хвалить Путина, следователи пообещали, что он будет «15 лет гнить в одиночке с педофилами, <﻿…﻿> [где у него] выпадут зубы и все такое».

В марте 2023 года Бутылин был осужден по статьям о вандализме по мотивам политической ненависти, призывах к экстремизму и совершении теракта, повлекшем значительный ущерб.

Как утверждало обвинение, 28 февраля 2022 года Бутылин бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в стену здания военкомата в подмосковных Луховицах. Через неделю молодого человека задержали на границе Литвы и Беларуси. Оттуда его доставили в отдел полиции в Луховицах, а 13 марта он сбежал. Вскоре Бутылина вновь задержали и отправили в СИЗО.

Источник: «Зона Солидарности»

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