«Его просто притравливают». Адвокат Навального сообщил о неизвестной болезни политика, от которой его не лечат. За две недели в ШИЗО он похудел на восемь килограммов

Во время последнего двухнедельного заключения в штрафной изолятор отбывающему наказание политику Алексею Навальному вызывали «скорую помощь». Согласно его медицинской карте, за две недели Навальный потерял восемь килограммов. Об этом в своем твиттере написал адвокат политика Вадим Кобзев.

«Навальный, конечно, пишет веселые и жизнерадостные посты, но в них он не напишет о том, что в ночь с пятницы на субботу к нему в камеру вызывали скорую из-за вновь обострившейся после очередного ШИЗО болезни желудка. Неизвестной болезни, от которой его никто не лечит», — сообщил адвокат.

По его словам, посылки с лекарствами, которые Навальному отправляет мать, до него не доходят — администрация колонии просто не забирает их с почты и бандероли отправляются обратно.

Когда политик спросил у тюремного врача «так чем же я болею?», тот ответил: «так весна же, у всех обострения».

«Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто “притравливают” с тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно. Это может звучать как бред и паранойя для кого-то другого, но не для Навального после “Новичка”», — написал Кобзев.

Он подчеркнул, что защита политика будет требовать проведения токсикологических и радиологических исследований.

Накануне Навальный в своем инстаграме написал, что его снова на две недели отправили в ШИЗО. Причиной для нового наказания политик назвал опубликованное его соратниками расследование, посвященное закупкам руководством ФСИН продуктов для заключенных по завышенным ценам.

Источник: Вадим Кобзев

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