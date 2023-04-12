Арестованный в Красноярске несколько раз воткнул шариковую ручку себе в горло из-за пыток и угроз в СИЗО

35-летний Халик Джахангиров, арестованный в Красноярске, несколько раз воткнул шариковую ручку в горло из-за пыток и угроз со стороны администрации СИЗО. Об этом в письме депутату Заксобрания края Елене Пензиной рассказала его супруга. Текст письма опубликовало издание NGS24.ru.

Женщина написала, что Джахангирова задержали 29 марта. Мужчину доставили в отделение полиции где, по словам супруги, его в течение полутора часов пытали, используя электрошокер и надевая на голову полиэтиленовый пакет. Оперуполномоченный 7-го отдела управления уголовного розыска Евгений Бочкин требовал, чтобы Джахангиров дал признательные показания по статье о хулиганстве.

Супруга Джахангирова отмечает, что пытки не прекратились даже после того, как мужчина сообщил о перенесенной операции на сердце и шею. «У него стоят титановые пластины и от тока он может умереть в любой момент», — говорит его жена. По ее словам, полицейский помимо пыток угрожал Джахангирову «расправой над семьей».

31 марта мужчину арестовали и поместили в СИЗО-1 Красноярска. Его супруга утверждает, что там его в три часа ночи подняли и привели в кабинет оперативной части — на беседу с сотрудником изолятора. Тот сообщил Джахангирову, что если он не признается в совершении преступления, его поместят в «пресс-хату» и будут с ним «очень плотно работать».

Женщина пишет, что «от бесконечных издевательств и не выдержав насилия», ее муж совершил попытку самоубийства, «воткнув в горло множество раз шариковую ручку, которой он должен был написать явку с повинной». «Я реально боюсь за жизнь и здоровье моей семьи и моего мужа», — заключила она. Сейчас Халик Джахангиров находится в Краевой туберкулезной больнице ФСИН.

Депутат Елена Пензина, которой было направлено это письмо, сообщила, что передала его уполномоченному по правам человека в Красноярском крае Марку Денисову. «Уверена, что авторитета и возможностей разобраться в этой ситуации у Марка Геннадьевича как ни у кого больше. И если все изложенные в обращении факты подтвердятся, то мучителю от ответственности не уйти», — написала она в своем телеграм-канале.

Источники: NGS24.ru, Елена Пензина

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.