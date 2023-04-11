«Защищают капустку-то!» После выхода расследования команды Навального о закупках ФСИН продовольствия по завышенным ценам политика снова отправили в ШИЗО

Находящегося в заключении Алексея Навального снова отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Об этом он сам написал в своем инстаграме.

По словам политика, его также ограничили в возможности покупать еду, писать письма, видеть солнечный свет и заставляют работать даже в штрафном изоляторе.

«В пятницу вечером вышел из ШИЗО, а в понедельник (вчера то есть) снова получил 15 суток. Причем одновременно меня ограничили в покупке еды (у нас теперь новые правила), поставили прогулку на 7 утра (важно, потому что, гуляя днем, можно постоять в квадратике солнца, если повезет), почти полностью убрали время на письма, да еще организовали мне персональный швейный цех. Соседнюю камеру превратили в “рабочую”, то есть поставили там швейную машинку. Непросто сидеть в душной конуре, да еще и шить там», — написал Навальный.

Новое заключение в штрафной изолятор политик связал с публикацией его соратниками нового расследования, в котором, в частности, рассказывается о том, что ФСИН закупает для заключенных капусту по цене в 27,5 рубля за килограмм при рыночной оптовой цене в шесть рублей.

«Так что эта капуста золотая. Там заносят всем: от главы ФСИН Гостева, который тщательно не замечает безумных цен, до руководства колоний. Вот поэтому, как только мои коллеги выпустили расследование об этих веселых капустных историях, меня прям на следующий день закрыли в ШИЗО, сразу начали делать “рабочую камеру”, изменили распорядок дня, сделав его из адского суперадским. Приняли абсолютно незаконные правила, запретив мне покупать еду даже на заработанные деньги. Ну и еще куча неприятных мелочей, которые вольному человеку просто будут непонятны», — написал Навальный.

«Защищают капустку-то! “А ну не трожь, мы тут кормимся!”», — резюмировал он.

При этом, что стало формальным поводом для очередного водворения в ШИЗО политик не уточнил.

Источник: Алексей Навальный

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