В Подмосковье прошел обыск у журналиста RusNews. Против него возбудили уголовное дело о военных «фейках»

В подмосковном Королеве прошел обыск у журналиста RusNews Романа Иванова. Издание сообщает, что на него завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию из-за постов в телеграме.

Обыск, по информации RusNews, начался в 6 утра. Жена Иванова Мария рассказала, что силовики без предупреждения начали ломать дверь в квартиру и использовали «глушилки» мобильной связи. Во время обыска они изъяли всю технику. После этого Иванова отвезли на допрос в Следственный комитет. Его супругу допросили в качестве свидетеля.

Издание отмечает, что во время обыска следователи сказали, что против Иванова возбудили сразу три уголовных дела, но не сообщили в чем именно обвиняют. Позже эта информация не подтвердилась.

«Следователь заявил, что Роман опубликовал посты в своем телеграм-канале, что и послужило причиной для возбуждения уголовных дел», — пишет RusNews.

Вечером 11 апреля стало известно, какие именно посты стали поводом для возбуждения уголовного дела против журналиста. Речь идет, как пишет RusNews, о трех публикациях в телеграм-канале «Честное королевское». В одной сообщалось о телах мирных жителей, которые обнаружили в Киевской области после отступления российских войск. Другой пост касался доклада ООН, в котором описывалась гуманитарная ситуация в Украине. А в третьем, по данным издания, было заявление Сергея Шойгу о нехватке у России ракет.

В сентябре 2022 года журналиста арестовали на митинге против мобилизации и оштрафовали за нарушение правил проведения массовой акции. Позже Мособлсуд отменил это решение.

Обновлено в 18:00. Изменен заголовок, добавлена новая информация о возбужденном уголовном деле

Источники: RusNews (2)

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