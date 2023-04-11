В Калининградской области местного жителя приговорили к принудительным работам за попытку поджога военкомата. На суде он заявил, что не мог полностью контролировать свои мысли

В Калининградской области Черняховский городской суд приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием пяти процентов заработка 30-летнего Сергея Чурсина.

Его признали виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.



По версии обвинения, ночью 25 сентября 2022 года Чурсин метнул несколько «коктейлей Молотова» в стену военкомата в Черняховске. В результате здание не пострадало, а загорелся лишь венок на мемориальной табличке французским летчикам и советским авиамеханикам полка «Нормандия — Неман», установленной на стене здания.

Чурсина задержали уже на следующий день. Выступая в суде, он заявил, что не пытался поджечь военкомат, а лишь хотел повредить стену. Свой поступок он объяснил тем, что в тот вечер употреблял спиртные напитки вместе с седативными препаратами и не мог полностью контролировать свои мысли.

Источники: Черняховский городской суд

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