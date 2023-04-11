С начала войны в Украине там погибли уже почти восемь с половиной тысяч гражданских — ООН

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года его жертвами стали 8490 мирных жителей, еще 14244 получили ранения. Такие данные приводятся в свежей сводке Офиса Уполномоченного ООН по правам человека.

Как следует из документа, большинство погибших гражданских были убиты на территориях, которые контролируют законные власти Украины. С начала войны там погибли 6596 гражданских, а еще 11684 были ранены.

На оккупированных Россией украинских территориях жертвами войны стали 1894 мирных жителя, а ранения получили 2560 гражданских лиц.

В свежей сводке эксперты ООН в очередной раз подчеркивают, что реальное количество жертв среди гражданского населения может быть существенно больше, так как ООН не может получить достоверные данные о количестве погибших и пострадавших мирных жителей из целого ряда районов, где шли активные боевые действия. В частности, нет таких данных из Мариуполя, где, как утверждают украинские власти, жертвами российского штурма стали более 20 тысяч жителей города.

Источник: Офис Уполномоченного ООН по правам человека

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