«Огромное нарушение». В Москве похитили и вывезли на родину политического беженца из Узбекистана. Там его обвиняют в экстремизме

В Москве неизвестными был похищен политический беженец из Узбекистана Собир Рустамов. Об этом пишет «Новая газета Европа», ссылаясь на заявление Комитета «Гражданское содействие».

По данным правозащитников, похищение произошло 24 марта. После него Рустамова без экстрадиционных проверок вывезли в Самарканд и поместили в тюрьму.

«Мы считаем, что покинуть территорию Российской Федерации без ведома российских властей они не могли. Это значит, что наши правоохранительные органы способствовали этому похищению. Недопустимо, чтобы спецслужбы чужих государств действовали на территории России так, будто они у себя дома», — заявила глава Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

Как уточнили в правозащитной организации, Рустамов жил в Московской области с 2005 года. В 2009 году ему стало известно, что на родине его обвинили в участии в экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» и объявили в розыск.

После этого мужчина обратился за помощью в Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН и Комитет «Гражданское содействие», которые помогли ему получить в России статус беженца. В 2010 году власти Узбекистана просили выдать им Рустамова, но Европейский суд по правам человека своим решением в 2012 году запретил выдачу мужчины.

В последний раз при попытке продлить временное убежище в России Рустамов получил отказ, который он обжаловал в суде, благодаря чему решение не вступило в законную силу.

«Рустамов находился в процедуре, и его вывоз из России без какой-либо экстрадиционной проверки — огромное нарушение. Мы не знаем, на каком основании его забрали, каким судом санкционировано это решение. Его просто забрали — и отвезли в Самарканд», — подчеркнула Ганнушкина.

Источник: «Новая газета Европа»

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