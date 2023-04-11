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Депутаты от КПРФ возражали против принятия поправок, касающихся «борьбы с уклонистами», единым пакетом. В ответ спикер Госдумы предложил одному из них  отправиться добровольцем на фронт, обвинив в саботаже 

17:13 • 11.04.2023

На заседании Госдумы, где рассматривались поправки, касающиеся создания реестра воинской службы, электронных повесток и других мер по «борьбе с уклонистами», депутаты от КПРФ пытались возражать против принятия всех нововведений единым пакетом.

Так, Николай Коломейцев обратил внимание, что при рассмотрении в первом чтении речь шла о поправках в один закон, а ко второму чтению добавились изменения в семь других законов. При этом он пожаловался, что на изучение более ста страниц документа у депутатов было всего несколько часов. 

«Идет серьезное нарушение регламента. Более того, 58 страниц текста основного и 80 страниц поправок внесены в базу в 13 часов 29 минут», — сказал Коломейцев. 

В свою очередь, коллега Коломейцева по фракции КПРФ Нина Останина возмутилась скоростью принятия поправок.

«В истории Государственной Думы были случаи, когда мы принимали с “голоса” поправки, но чтобы принимать целый закон после того, как мы послушали телевизионные интервью и за два часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона — вот такого еще не было на моей памяти», — сказала Останина. 

Она назвала такой режим работы «неуважительным отношением к депутатам» и сказала, что не сможет так же «невнятно отвечать на вопросы» избирателей, как это делал депутат Андрей Картаполов, представляя поправки.

Еще один депутат от КПРФ — Алексей Куринный предложил продолжить работу в соответствии с регламентом и провести голосования по каждой поправке в отдельности. В ответ, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил его в саботаже и предложил отправиться на фронт добровольцем. 

«Вы не аплодируйте раньше времени. Потому что, если такие поступки совершаются в этом зале, в первую очередь задайте вопрос себе — зачем вы избирались депутатом Государственной Думы. Для того, чтобы саботировать решения?» — спросил Володин.

«Алексей Валерьевич, напишите заявление и встаньте плечом к плечу с ребятами», — добавил спикер, обращаясь к Куринному. 

После этой перепалки присутствовавшие на заседании депутаты приняли поправки единым пакетом практически единогласно. 394 проголосовали «за» и лишь один воздержался.

Источники: Государственная Дума

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