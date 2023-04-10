В список богатейших людей мира по версии Forbes не попала ни одна женщина, а из десяти самых богатых женщин лишь одна заработала свое состояние сама

Ни одна женщина не попала в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, а из 10-ти богатейших женщин только одна заработала свое состояние без помощи состоятельных родственников и не в ходе бракоразводного процесса. На это обратило внимание издание «Kosa.Media».

В 2023-м Forbes насчитал в мире 2640 миллиардеров, из них 337, то есть лишь 13%, — женщины. Самой богатой женщиной в мире, по данным издания, третий год подряд становится 69-летняя француженка Франсуаза Беттанкур Майерс. Ее состояние оценивается в 80,5 миллиардов долларов. Forbes отмечает, что Майерс унаследовала долю в компании L'Oréal Group, основанной более сотни лет назад ее дедом. В общем списке богатейших людей планеты Майерс заняла 11 место.

В десятку самых богатых женщин также попала наследница соучредителя Walmart Элис Уолтон, внучка основателя компании Marc Inc. Жаклин Марс и бывшая супруга основателя Amazon Джефа Безоса — Маккензи Скот. Единственная предпринимательница из топ-10 богатейших женщин, которая добилась успеха без помощи состоятельных родственников или супруга, — 78-летняя Рафаела Апонте-Диамант. В 1970-е она вместе с мужем основала судоходную компанию.

В целом из 337 женщин, попавших в список Forbes, только 96 заработали свое состояние сами. Среди них — Опра Уинфри, Рианна и Ким Кардашьян.

Источники: Forbes (2), Kosa.Media

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