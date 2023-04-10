Поддержать
Новости

В Армении освободили россиянина, ранее задержанного по запросу России. На родине мужчину объявили в розыск по подозрению в дезертирстве

15:15 • 10.04.2023

Полиция Армении отпустила из-под стражи гражданина России, которого несколько дней назад задержали в Ереване по запросу российской стороны. Об этом сообщает Armenia Today со ссылкой на Генпрокуратуру страны. 

Как пишет издание, 23-летнего Юрия Т., которого в России разыскивают по обвинению в дезертирстве, задержали 7 апреля на улице Нар-Доса в Ереване. В качестве меры пресечения мужчине назначили военный надзор. 

Спустя три дня в Генпрокуратуре Армении заявили, что вопрос выдачи россиянина Москве не рассматривается. 

«Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам», — пояснили в ведомстве. 

Источник: Armenia Today

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»