В Армении освободили россиянина, ранее задержанного по запросу России. На родине мужчину объявили в розыск по подозрению в дезертирстве

Полиция Армении отпустила из-под стражи гражданина России, которого несколько дней назад задержали в Ереване по запросу российской стороны. Об этом сообщает Armenia Today со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Как пишет издание, 23-летнего Юрия Т., которого в России разыскивают по обвинению в дезертирстве, задержали 7 апреля на улице Нар-Доса в Ереване. В качестве меры пресечения мужчине назначили военный надзор.

Спустя три дня в Генпрокуратуре Армении заявили, что вопрос выдачи россиянина Москве не рассматривается.

«Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам», — пояснили в ведомстве.

Источник: Armenia Today

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