Против известного среди сторонников войны добровольца составили протокол о «дискредитации» армии. Донос на него написал силовик, слушавший его лекцию по тактической медицине

Доброволец и боевой медик Юрий Евич стал фигурантом административного дела о «дискредитации» российской армии. Карточка дела опубликована на сайте Козельского районного суда Калужской области.

Как утверждает связанный с Евичем телеграм-канал «Технологии выживания — тактическая медицина», поводом для возбуждения дела стал донос полицейского из Южно-Сахалинска, который слушал лекции военврача по тактической медицине. Силовик посчитал, что во время занятия Евич «провоцировал создание негативной оценки Вооруженных сил РФ ввиду проведения специальной военной операции».

Как говорится в сообщении телеграм-канала, лекция, ставшая поводом для доноса, длилась более трех часов. Однако в протоколе, составленном на Евича, фигурируют лишь четыре короткие цитаты, «вырванные из контекста».

«Обращает на себя внимание тот цинизм, с которым сотрудник полиции вырывал слова из контекста. Он надлежащим образом не проверил полученную от оперуполномоченного информацию, проигнорировал объяснения и личность Евича Ю.Ю., который практически с первых дней начала проведения специальной военной операции на территории Украины, принял решение отправиться на передовую», — говорится в сообщении. При этом о каких именно словах идет речь, там не уточняется.

Сам Евич, отвечая на вопросы пропагандистского телеграм-канала Readovka, предположил, что дело против него инициировали местные власти. По его словам, в ходе занятий с дальневосточными росгвардейцами выяснилось, что у них нет надлежащей медицинской подготовки, а также необходимых медикаментов.

Евич подчеркнул, что «не планирует бегать от суда», так как «не сделал ничего дурного».

Юрий Евич — врач-хирург, кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы самопровозглашенной ДНР. В 2014-2015 годах он воевал в Донбассе, а в 2022 году отправился воевать на стороне России добровольцем, получив на фронте медаль «За отвагу».

Евич является одним из главных популяризаторов тактической медицины в России. Он написал 14 трудов по этой дисциплине и регулярно проводит занятия с сотрудниками российских силовых структур.

Новость о возбуждении дела против Евича вызвала большой резонанс среди провоенных блогеров и пропагандистских телеграм-каналов. Большинство из них осудили донос на медика, однако нашлись и те, кто отметил, что высокий профессионализм — не помеха для того, чтобы «предателем».

В одном из телеграм-каналов предположили, что поводом для доноса на Евича могли стать его слова о том, что медицинские жгуты, которые поставляются в российскую армию, из-за их низкого качества необходимо перед использованием обрезать особым образом.

Источники: Козельский районный суд Калужской области, «Технологии выживания - Тактическая медицина», Readovka, tactic-med.ru

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