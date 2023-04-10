Илон Маск отказался убрать пометку «финансируемый государством» с аккаунта британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в твиттере

Аккаунты британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си и американского Национального общественного радио NPR получили от соцсети пометки «финансируемые государством издания». Ранее подобным образом администрация Twitter маркировала российские и китайские пропагандистские медиа. Би-би-си обратилось к владельцу Twitter миллиардеру Илону Маску с просьбой убрать пометку, однако тот ответил отказом.

В заявлении британской корпорации подчеркивается, что она «всегда была независимой», а финансируется «британской общественностью за счет лицензионных сборов».

Владелец Twitter Илон Маск на это ответил, что сам является читателем Би-би-си, так как у них «есть отличные материалы». В то же время он подчеркнул, что в вопросах маркировки аккаунтов Twitter стремится к «максимальной прозрачности и точности».

«На самом деле я не думаю, что Би-би-си настолько же предвзята, как некоторые другие финансируемые властями СМИ, но со стороны Би-би-си глупо заявлять о нулевом влиянии», — ответил Маск.

Маркировать аккаунты СМИ и отдельных журналистов, которые по мнению руководства соцсети связаны с властями той или иной страны, Twitter начал в 2020 году. Так, подобные пометки, получили, в частности, российский телеканал RT, его главный редактор Маргарита Симоньян, агентства ТАСС и РИА «Новости».

После начала войны в Украине Twitter перестал показывать в рекомендациях страницы президента России, МИДа, а также российского посольства в Великобритании. Однако на прошлой неделе издание The Telegraph выяснило, что соцсеть снова стала показывать эти аккаунты в поисковой выдаче.

Источники: Би-би-си, Илон Маск

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