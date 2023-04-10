«Хотел, чтобы мой голос был услышан». В Екатеринбурге бывших сотрудников МЧС и Росгвардии приговорили к 19 годам колонии за попытку поджога администрации города Бакал

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы 37-летнего Алексея Нуриева и 28-летнего Романа Насрыева за попытку поджога здания администрации города Бакал. Об этом сообщает «Зона солидарности».

По версии следствия, в октябре 2022 года Нуриев и Насрыев бросили несколько коктейлей Молотова в окно администрации города Бакал. В этом же здании располагался военно-учетный стол, сотрудница которого на суда сказала, что огонь мог уничтожить картотеку с данными четырех тысяч человек.

При этом, как отмечают правозащитники, в результате поджога в здании загорелся лишь линолеум, который самостоятельно потушила сторож.

«Зона солидарности» пишет, что на данный момент это самый жестокий приговор за антивоенный поджог. Нуриева и Насрыева судили сразу по двум статьям — «террористический акт» и «прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности».

Алексей Нуриев служил в МЧС. Роман Насрыев был сержантом полиции, а в конце 2016 году устроился водителем в Росгвардию. Оба они были участниками рок-группы Room32.

«Я решил совершить подобную акцию, так как был не согласен с мобилизацией, "специальной военной операцией" и войной в целом. Своей акцией я всего лишь хотел показать, что в нашем городе есть несогласие с мобилизацией и "специальной военной операцией". Хотел таким образом донести свою позицию несогласия, хотел, чтобы мой голос был услышан», — говорил Насрыев во время суда.

Источник: «Зона солидарности»

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