Евгений Пригожин, вероятно, планирует получить контроль над партией «Справедливая Россия» — «Медуза»

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, хочет получить контроль над «Справедливой Россией». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и к петербургским властям.

Издание отмечает, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов давно общается с Евгением Пригожиным и не скрывает их дружеских связей. В интервью «Фонтанке» в марте этого года политик назвал основателя ЧВК Вагнера «большим профессионалом», но при этом отрицал, что у того есть какие-либо политические амбиции.

Источники «Медузы» при этом утверждают, что Пригожин интересуется петербургским отделением «Справедливой России». По их словам, основатель ЧВК Вагнера может попытаться взять партию под контроль в рамках своей борьбы с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Их противостояние началось из-за нежелания последнего отдавать структурам Пригожина крупные госконтракты.

Глава ЧВК хочет, чтобы его позиция в конфликте с Бегловым «оглашалась с трибуны Законодательного собрания», пишет «Медуза». Один из источников издания предположил, что Евгений Пригожин «хочет иметь своих депутатов». В то же время Сергею Миронову союз с Пригожиным может быть выгоден на фоне его ослабевающего политического влияния.

Другие источники «Медузы» сомневаются, что администрация президента позволит основателю ЧВК «Вагнер» взять под контроль политическую партию. Они ссылаются на то, что у Александра Беглова хорошие отношения с главой внутриполитического блока Кремля Сергеем Кириенко. Кириенко, в свою очередь, «считает Пригожина неуправляемым, а от таких людей политику нужно оградить», пишет издание.

Впрочем, российскую политику сложно «оградить» от Пригожина, уверены источники «Медузы», близкие к АП. Они признают, что «все будет зависеть от успехов на фронте».

10 апреля на сайте «Справедливой России» появился пресс-релиз о встрече Сергея Миронова с Евгением Пригожиным. В комментарии «Медузе» Пригожин сказал, что он «заходил к Сергею Михайловичу, чтобы вытереть ноги о коврик, лежащий при входе в его кабинет, с изображением президента США». По словам основателя ЧВК Вагнера, они обсудили, какую помощь Миронов и его партия могут оказать Пригожину в войне. «После этого поговорили про события в мире, про баб и про всякую чепуху», — сказал он.

«Медуза» отмечает, что в начале апреля из фракции «Справедливая Россия» в петербургском Заксобрании вышли четыре из пяти депутатов, включая вице-спикера законодательного собрания Марину Шишкину. Несколько месяцев назад она заявляла, что не поддерживает сближение Сергея Миронова с Евгением Пригожиным.

Покинувшие фракцию депутаты сохранили свои мандаты и намерены создать собственный политический проект. Во фракции «Справедливой России» в петербургском заксобрании остался только один депутат, однако в самой партии он не состоит. Он планирует присоединиться к покинувшим «СР» коллегам в их проекте.

Источник: «Медуза»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.