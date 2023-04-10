Электронные повестки и запрет выезжать из страны и брать кредиты для уклонистов: 11 апреля Госдума рассмотрит поправки к закону о военной службе. Что об этом известно 

11 апреля Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к закону о военной службе. Они предполагают внедрение электронных повесток, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов во время общения с журналистами 10 апреля. Кроме того, по его словам, уклонистам запретят выезжать за пределы страны и оформлять кредиты и займы. Слова депутата передают РБК и «Коммерсантъ».

«Люди не всегда проживают по месту своей регистрации, иногда по объективным причинам уведомления до них просто не доходят. Конечно же, таких граждан нельзя записывать в уклонисты, и тем более привлекать к ответственности. Поэтому предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме, граждане должны иметь возможность удаленно ознакомиться с извещением военкомата»,— заявил Андрей Картаполов. По его словам, электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Предполагается, что военнообязанные будут получать электронные оповещения через портал «Госуслуги».

«Для тех, кто уклоняется, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — сказал Картаполов.

По словам депутата, если военнообязанный и после этого не придет в военкомат, через 20 дней ему запретят управлять транспортными средствами, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, а также брать кредиты.

Законопроект внесли в Государственную Думу еще в январе 2018 года. При этом на сайте ГД до сих пор нет версии документа, где говорилось бы об электронных повестках и введении ограничений для уклонистов. Вместо этого там идет речь о возможности вручения повесток заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в документах воинского учета. Кроме того, документ предлагает разыскивать и задерживать уклонистов, если на них заведено уголовное или административное дело о неисполнении обязанностей по воинскому учету.

Законопроект был принят в первом чтении 3 апреля 2018 года, во втором — 22 февраля 2022-го. 6 апреля 2023-го документ решили вернуть к рассмотрению во втором чтении.

Андрей Картаполов заявил, что законодатели не отказываются от формулировки про повестки, отправляемые заказными письмами, но добавляют возможность дублировать оповещения в электронном виде.

По действующему законодательству, повестки вручаются только лично в руки под расписку.



Источники: РБК, «Коммерсантъ», Госдума

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