«Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей». Далай-Лама извинился за то, что предложил ребенку «пососать его язык»

Далай-Лама официально извинился перед мальчиком из Индии и его семьей за то, что поцеловал ребенка в губы и предложил «пососать язык». Заявление опубликовано в твиттер-аккаунте духовного лидера последователей тибетского буддизма.

«Его Святейшество хочет принести извинения мальчику и его семье, а также его друзьям со всего мира за ущерб, который могли нанести его слова. Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об инциденте», — говорится в сообщении пресс-службы Далай-Ламы.

В феврале на церемонии в городе Дхарамсала, которая была посвящена окончанию обучения около 100 детей по программе одного из индийских благотворительных фондов, к Далай-Ламе подошел мальчик и спросил можно ли его обнять. В ответ духовный лидер сначала попросил поцеловать его в щеку, затем поцеловал мальчика в губы, а после этого высунул язык и сказал: «Пососи мой язык».

Видео этого инцидента широко распространилось в сети только сегодня и вызвало критику в адрес Далай-Ламы. Одни пользователи обвинили духовного лидера в педофилии и абьюзе, другие и вовсе предложили его арестовать.

«Некоторые напоминают, что демонстрация языка — это часть тибетской культуры, однако это видео не о культурном самовыражении. Но даже если это так, такое культурное самовыражение неприемлемо», — прокомментировал CNN представитель влиятельной индийской правозащитной организации Haq: Center for Child Rights. Там также добавили, что осуждают «все формы жестокого обращения с детьми».

Источник: Далай-Лама, CNN

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