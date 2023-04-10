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Активистку из Чувашии приговорили к принудительным работам за участие в стримах и репосты запрещенной в России «Артподготовки» 

10:41 • 10.04.2023

Ленинский районный суд Чебоксар приговорил активистку из Чувашии Елену Романову к двум годам принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Об этом пишет «Idel.Реалии» со ссылкой на саму Романову. 

Ее признали виновной в участии в деятельности «экстремистской» организации. Речь идет о движении «Артподготовка», которое в октябре 2017 года власти России признали «экстремистским», а в сентябре 2021 года — «террористическим». 

Активистке вменили 11 эпизодов, якобы доказывающих ее участие в движении. В том числе участие в трансляциях с лидером «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым и посты о движении в соцсетях. 

Среди прочего следствие утверждало, что в начале августа 2021 года Романова «публично предложила» бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину принять участие в прямом эфире с Мальцевым. 

После оглашения решения суда Романова заявила, что намерена его обжаловать. «Я считаю, дело должны были прекратить», — подчеркнула она.

Источник: «Idel.Реалии»

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