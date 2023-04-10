«Абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства». Выступивший против войны пермский депутат-единоросс объявил о досрочном сложении полномочий 

Пермский депутат-единоросс Сергей Захаров заявил о досрочном сложении своих полномочий. Он выступал против войны, а осенью 2022 года уехал в Германию.

«Мы выросли на лозунге: “Миру – мир, война – войне!”, каждый год ходили на демонстрации с плакатами “Мир, труд, май!”, и менять свои убеждения по чьей-то прихоти я не собираюсь. Поэтому мне не стыдно смотреть по утрам в зеркало. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен», — написал Захаров в своем инстаграме.

Осенью 2022 года Захаров опубликовал несколько антивоенных постов. В одном из них депутат написал: «Он мог бы стать великим президентом великого государства, а останется в истории мелким диктатором нищей страны».

Через пару дней он выложил еще один пост, в котором заявил, что «все кто поддерживает диктаторский режим, ответственны не меньше, чем сам диктатор». За это пермские единороссы тогда предложили исключить Захарова из своих рядов.

Позже депутат уехал в Германию. Там, по словам Захарова, он изучает ведение бизнеса, немецкую культуру и литературу.

Как пишет «Idel.реалии», в Перми Захаров со своей женой, уроженкой Германии, развивали инклюзивную мастерскую Ars Vivendi, а также одноименный магазин. Там они продавали вещи ручной работы, которые сделали люди с ограниченными возможностями.

Источники: Сергей Захаров, «Idel.реалии»

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