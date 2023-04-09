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Жители Тувы узнали о гибели мобилизованных родственников только после публикации фотографий их могил под Новосибирском

13:19 • 09.04.2023

Жители Тувы узнали о погибших на войне в Украине родственниках, только увидев фото их могил под Новосибирском. Об этом сообщает «Новая Тыва».

По информации издания, новость о массовых захоронениях тувинских мобилизованных в Новосибирской области сейчас активно обсуждается в чатах в Viber. «Новая Тува» отмечает, что родственники погибших не знали ни о смерти, ни о похоронах мобилизованных в другом регионе. Журналисты предполагают, что власти не сообщили семьям солдат об их гибели, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия. 

Издание «Сибирь.Реалии» отмечает, что часть мобилизованных из Тувы проходила обучение в Новосибирске. В октябре 2022-го пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о смерти одного из тувинских мобилизованных из-за «употребления алкогольных напитков».

Источники: «Новая Тыва», «Сибирь.Реалии»   

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