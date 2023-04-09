Житель Москвы, арестованный после отказа подписать повестку, рассказал об избиении при задержании

19-летний Тимур Джураев, арестованный после отказа подписать повестку в военкомат, на суде рассказал об избиении при задержании. Об этом сообщает Astra. По словам Джураева, один силовик ударил его локтем в нос, а другой — ногой в пах.

Слова юноши изданию подтвердила его девушка Вероника. Она рассказала, что Тимура задержали 5 апреля, когда они вместе зашли в подъезд, возвращаясь домой после прогулки с собакой. «Никто ничего не объяснял и даже документы нам не предоставили. Единственное, что они говорили: “ты добегался”, “ты доигрался”. Тимур им не грубил, несмотря на то, что они на него напали, он просил все объяснить просто. Его толкали и пинали», — описала она произошедшее.

6 апреля Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Джураева на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). По версии обвинения, юноша якобы громко ругался на матом на улице и вел себя агрессивно. Сейчас он находится в спецприемнике «Сахарово».

Близкие Тимура в разговоре с «ОВД-Инфо» связали его арест с отказом от службы в армии — юноша собирался пройти альтернативную гражданскую службу. Отец Джураева рассказ изданию Astra, что после ареста молодого человека насильно отвезли в военкомат, где заставляли подписать повестку. Джураев не стал этого делать.

Тимур — племянник бывшего члена ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева. С февраля 2022-го правозащитник находится под стражей. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК) и об организации деятельности террористической организации (часть 1 статьи 205.5 УК). Поводом для преследования стали посты Хамроева в соцсетях.



Источники: Astra, «ОВД-Инфо»

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