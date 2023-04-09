В Иране устанавливают камеры в общественных местах, чтобы «выявлять и наказывать» женщин без хиджабов

В Иране устанавливают камеры наблюдения в общественных местах, чтобы «выявлять и наказывать» женщин, которые не носят хиджаб и таким образом не соблюдают дресс-код. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местную полицию. Нарушительницам будут приходить сообщения с предупреждениями о последствиях. Иранские власти пошли на этот шаг, чтобы «предотвратить сопротивление закону о хиджабе».

Осенью 2022 года в Иране погибла 22-летняя курдская девушка Махса Амини. «Полиция нравов» задержала ее за неправильное ношение хиджаба. Затем девушка оказалась в больнице без сознания и вскоре скончалась.

После ее смерти в Иране вспыхнули массовые протесты. Женщины начали массово снимать платки, отрезать волосы и сжигать хиджабы. По данным Human Rights Activist News Agency, за четыре месяца митингов в Иране были убиты по меньшей мере 522 человека. В итоге протесты были подавлены, их участников стали преследовать.

Несмотря на риск быть арестованными иранские женщины по-прежнему часто появляются в общественных местах без хиджабов, отмечает Reuters.

Источники: Reuters, Human Rights Activist News Agency

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