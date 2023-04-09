С российскими заключенными, которых вербуют на войну, начали подписывать контракты на полтора года вместо шести месяцев

С российскими заключенными, которых с февраля 2023 года на войну вербует Минобороны, стали подписывать контракты на полтора года. Об этом сообщила глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. По ее словам, сейчас такая практика наблюдается в Свердловской и Ярославской областях.

Романова отмечает, что раньше с заключенными подписывали контракты на шесть месяцев. Увеличение сроков может быть связано с тем, что российские власти не планируют прекращать войну. «То есть они рассчитывают воевать и в следующем году», — написала Романова в своем телеграм-канале.

С лета 2022 года вербовкой заключенных на войну занималась ЧВК Вагнера. В феврале 2023-го ее глава Евгений Пригожин заявил о прекращении кампании. Тогда же глава фонда «Русь сидящая» сообщила, что набор на войну из российских колоний продолжается, и что теперь его ведет Минобороны.

В конце января Ольга Романова сообщила проекту My Russian Rights, что на войну завербовали около 50 тысяч заключенных. При этом, по ее словам, воют на фронте лишь 10 тысяч. Остальные либо погибли, либо были ранены, либо пропали без вести, дезертировали или сдались в плен.

Источник: Ольга Романова, My Russian Rights

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