ЧВК Вагнера пыталась купить оружие у Турции, а разведка США предупреждает Украину о каждом шаге российской армии. Что еще стало известно из утечки документов Пентагона

Журналисты The Washington Post проанализировали 50 страниц секретных документов Пентагона, которые утекли в сеть 8 апреля. Они выяснили, что ЧВК Вагнера пыталась купить в Турции вооружение и обмундирование для своих наемников. Кроме того, журналисты пришли к выводу, что американская разведка настолько глубоко проникла в российскую армию, что предупреждает Киев о каждом шаге Москвы.

Из документов следует, что в начале февраля 2023-го представители ЧВК Вагнера встречались с некими людьми в Турции и пытались закупить у них оружие и обмундирование для наемников в Мали и Украине. В отчете Пентагона говорится, что президент Мали Ассими Гоита «подтвердил, что страна может приобретать оружие в Турции от имени ЧВК “Вагнер”».

Успешной ли была сделка и знало ли о ней турецкое правительство – неизвестно. Однако информация, что Турция, возможно, помогает России в войне с Украиной, может оказаться «взрывоопасной», особенно на фоне того, что Эрдоган пытается заблокировать вступление Швеции в НАТО, пишет The Washington Post. Издание добавляет, что представитель турецкого правительства отказался от комментариев. Посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос журналистов.

Из утекших документов газета также узнала, что американская разведка настолько глубоко проникла в российскую армию и ее командование, что может заранее предупреждать Украину о готовящихся нападениях. К примеру, пишет издание, разведка США знала о планах Минобороны России нанести удары по позициям украинской армии в двух местах в конкретный день в феврале. Ей также было известно о том, что российские военные готовились нанести удары по десятку энергетических объектов и такому же числу мостов в Украине.

В секретных документах также говорится о «внимательной слежке» Вашингтона за Ираном, который стремится создать свое ядерное оружие, а также за КНДР и Южной Кореей.

Ранее собеседник The New York Times назвал утечку документов «кошмаром для “Пяти глаз”», то есть пяти стран, которые делятся разведданными — Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Источник: The Washington Post

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