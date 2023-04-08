В Ярославле и Череповце отменили концерты группы «Наив» после доноса муниципального депутата Суровой 

Концерты юбилейного шоу российской группы «Наив» отменили в Ярославле и Череповце. Сообщение об этом появилось на странице мероприятия во «ВКонтакте».

В нем отмечается, что выступления пришлось отменить после доноса, написанного депутатом муниципалитета Ярославля Любовью Суровой.

«Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета — Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль-Череповец», — сказано в сообщении организаторов концертов.

В начале этой недели депутат муниципалитета Ярославля от партии «Единая Россия» Любовь Сурова потребовала запретить концерт группы «Наив» якобы из-за жалоб ее избирателей. Кроме того, она предложила силовикам «присмотреться» к руководству клуба «Китайский летчик Джао Да», где 9 апреля должны были вступить музыканты.

«Пока мы собираем посылки на фронт, а наши творческие коллективы выступают перед русскими бойцами на передовой, они фактически спонсируют тех, кто работает на противника. Еще раз — лидер группы открыто поддерживает Украину и выступает против России. И собирается выступать в Ярославле», — написала она в своем телеграм-канале.

Позже Сурова выложила фотографию обращения организации «Ветераны боевых действий» к директору департамента региональной безопасности Ярославской области Сергею Гаврилову, в котором они «единодушно поддерживают» инициативу Суровой о запрете рок-концерта.

В середине января 2023 года уехавшие из России музыканты, в том числе «Наив», Noize MC, Монеточка и «Ногу свело!», выпустили альбом «После России». Название отсылает к сборнику эмигрантских стихотворений Марины Цветаевой.

Источники: «НАИВ Ярославль», Любовь Сурова

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