Twitter снова показывает аккаунты российских госструктур 

Twitter снял ограничения, наложенные на аккаунты, которые связаны с российскими властями, и опять начал выдавать их в поиске и рекомендациях. Об этом пишет The Telegraph.

Как выяснило издание, социальная сеть, которую недавно купил миллиардер Илон Маск, начала показывать в ленте страницы президента России, МИДа, а также российского посольства в Великобритании. Все они были отправлены в бан весной 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Крайне маловероятно, что это произошло случайно или без ведома руководства компании», — заявил изданию бывший топ-менеджер Twitter. С нынешними представителями компании изданию связаться не удалось.

В 2020 году Twitter начал помечать аккаунты СМИ, которые, по мнению представителей соцсети, финансируются властями различных стран и работают в их интересах. Это касалось аккаунтов связанных с США, Великобританией, Россией, Китаем и Францией.

Источник: The Telegraph

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.