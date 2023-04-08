«Русские построили очень плотную оборону». Осенью прошлого года элитные подразделения ВСУ пытались отбить Запорожскую АЭС, но потерпели неудачу — The Times

В октябре 2022 года 600 бойцов элитных подразделений ВСУ предприняли попытку штурма Запорожской АЭС, которую к тому моменту уже более шести месяцев контролировали российские военные. Об этом пишет The Times со ссылкой на участников операции, чьи имена не раскрываются.

По их словам, в ночь на 19 октября украинские военные форсировали Днепр на более чем 30 скоростных катерах. Они планировали высадиться на другом берегу реки и закрепиться на территории Запорожской АЭС, но потерпели неудачу из-за грамотно организованной российской обороны и ожесточенного сопротивления.

«Русские построили очень плотную оборону, они все заминировали. Когда мы приближались, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде», — пояснил изданию один из украинских офицеров, который участвовал в операции.

Он рассказал, что высадке украинского спецназа предшествовала артподготовка, в ходе которой ВСУ нанесли удар по российским позициям на берегу Днепра, в том числе высокоточными ракетами HIMARS. Однако это не произвело должного эффекта и украинский десант встретили плотным огнем, в том числе из танков и артиллерии. Это нарушило планы украинских военных, которые рассчитывали, что противник не сможет применить артиллерию в такой близости от здания АЭС.

В результате, как пишет издание, большинство десантных групп отступили. Лишь одной из них удалось высадиться и вступить на окраине города Энергодар в перестрелку, которая длилась три часа. Не дождавшись подкрепления, эта группа также вынуждена была вернуться.

Вечером 19 октября Минобороны России сообщило о попытке ВСУ высадить десант на левый берег Каховского водохранилища. В ведомстве тогда пояснили, что украинские военные атаковали российские позиции «силами до двух рот». В Минобороны также заявили об уничтожении более 90 военнослужащих ВСУ и 14 лодок.

Украинские власти официально не комментировали эту информацию.

Источники: The Times, Минобороны РФ

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