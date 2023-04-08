Госдума рассмотрит поправки о пожизненном заключении за государственную измену 

На рассмотрение Госдумы внесли поправки существенно ужесточающие наказание по целому ряду статей Уголовного кодекса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарев, который является одним из авторов документа.

По его словам, поправки к законопроекту 232768-8, который уже прошел первое чтение, повышают нижний и верхний пределы наказаний сразу по нескольким статьям.

Так, Пискарев утверждает, что за государственную измену депутаты предлагают установить пожизненные сроки.

Также, по его словам, поправки предлагают увеличить максимальный срок заключения по статье «теракт» с 15 до 20 лет лишения свободы. За «содействие террористической деятельности» депутаты предлагают повысить минимальный срок заключения с пяти до семи лет. А нижний порог наказания за «пособничество» — с 10 до 12 лет. Сейчас максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Кроме того, поправки предполагают увеличение сроков лишения свободы за «организацию террористического сообщества и участие в нем» — от 10 до 15 лет заключения. Сейчас за такое преступление дают от пяти до 10 лет.

За «диверсию» максимальное наказание предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы, а за «акт международного терроризма» с 10 до 12 лет.

Василий Пискарев также отметил, что поправки поддержали все фракции Госдумы, которые представлены в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Источники: Василий Пискарев, Госдума

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