Российские суды стали чаще приговаривать людей к реальным срокам за антивоенную позицию. Сами сроки тоже стали больше — «Re:Russia»

В России усилились репрессии в отношении людей, выступающих с антивоенной позицией. С конца 2022 по начало 2023 суды стали чаще приговаривать к реальным срокам лишения свободы, а сами сроки увеличились, сообщает проект «Re:Russia».

За первые девять месяцев войны, с марта по ноябрь, суды вынесли 59 приговоров по «антивоенным статьям», в 20 случаях подсудимые получили реальные сроки лишения свободы. За четыре последних месяца, с декабря по март, было вынесено уже 65 приговоров, 27 из которых с реальными сроками, которые становятся все больше. Интенсивность репрессий по этим показателям, как отмечает проект «Re:Russia», выросла в два раза, а доля реальных сроков в приговорах составляет 40%.

Только за март 2023 года против людей с антивоенной позицией было возбуждено 37 уголовных дел, а всего к концу марта их число выросло до 487. Как посчитал проект «Re:Russia», за последние месяцы речь идет примерно об одном уголовном деле в день. Помимо статей о «дискредитации» и «фейках», в марте впервые было возбуждено уголовное дело за «подстрекательство к госизмене» (статья 275 УК). Оно было заведено на активистку движения «Я/Мы Фургал» из Хабаровска из-за якобы финансирования украинской армии.

Административных дел о «дискредитации» за март еще больше — около 450. Всего же со времени введения соответствующей статьи в КоАП возбуждено 6296 дел.

Одним из способов воздействия на активистов и людей с антивоенной позицией остается внесудебное давление. Мониторинг ОВД-Инфо фиксирует 328 таких случаев с 24 февраля 2023 года по 23 марта, из них 130 — это преследование на работе, 42 — отмена мероприятий, 31 — угрозы. В течение месяца жертвами репрессий и давления в связи со своей антивоенной позицией, по подсчетам ОВД-Инфо, стали более 800 человек.

Источник: «Re:Russia», «ОВД-Инфо»

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