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Правительственные чиновники на руководящих должностях могут выехать из страны только с разрешения Мишустина — The Bell

19:11 • 07.04.2023

Председатель правительства Михаил Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных-руководителей, сообщает The Bell со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с новыми условиями работы чиновников. 

Сотрудникам правительства, которые занимают руководящие должности — от министров, руководителей аппарата и их замов до начальников департаментов, можно выезжать за границу только по официальным делам и с разрешения премьера Мишустина. 

При этом в администрации президента таких строгих правил нет. Один из собеседников The Bell объясняет разницу в ограничениях для сотрудников Кремля и правительства «особым рвением» Михаила Мишустина. 

Источник: The Bell

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