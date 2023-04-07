Правительственные чиновники на руководящих должностях могут выехать из страны только с разрешения Мишустина — The Bell

Председатель правительства Михаил Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных-руководителей, сообщает The Bell со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с новыми условиями работы чиновников.

Сотрудникам правительства, которые занимают руководящие должности — от министров, руководителей аппарата и их замов до начальников департаментов, можно выезжать за границу только по официальным делам и с разрешения премьера Мишустина.

При этом в администрации президента таких строгих правил нет. Один из собеседников The Bell объясняет разницу в ограничениях для сотрудников Кремля и правительства «особым рвением» Михаила Мишустина.

Источник: The Bell

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